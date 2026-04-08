Şahbaz Şerif'ten Barış İçin Teşekkür
Şahbaz Şerif'ten Barış İçin Teşekkür

08.04.2026 18:26
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran ateşkesine destek veren ülkelere teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD- İran arasındaki geçici ateşkese katkıları için Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Katar'a "paha biçilmez destekleri" için teşekkür etti.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesle ilgili Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Katar'a "paha biçilmez destekleri" için teşekkürlerini iletti.

İlgili tüm ülkelerin liderlerinin "barışa şans verme" konusunda "olağanüstü" stratejik öngörü, sağduyu ve sabır sergilediğini belirten Şerif, "Hep birlikte çalışarak bölgede ve ötesinde kalıcı barış inşa edelim." ifadesini kullandı.

Şeriften, itidal çağrısı

ABD-İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında ateşkes ihlalleri bildirildiğine dikkati çeken Şerif, şöyle devam etti:

"Çatışma bölgesinin çeşitli yerlerinde, barış sürecinin ruhunu zedeleyen ateşkes ihlalleri bildirildi. Diplomasinin çatışmanın barışçıl çözümü yolunda öncü rol üstlenebilmesi için tüm tarafları, üzerinde mutabık kalınan şekilde iki hafta boyunca itidal göstermeye ve ateşkese uymaya içtenlikle ve samimiyetle çağırıyorum."

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
