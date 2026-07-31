Şahbaz Şerif'ten Gazze Barış Planı'na Destek - Son Dakika
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Şahbaz Şerif'ten Gazze Barış Planı'na Destek

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Gazze Barış Planı üzerindeki ilerlemeleri memnuniyetle karşıladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Gazze Barış Planı kapsamında silahsızlanma sürecinin uygulanmasına yönelik Barış Kurulu'nun öncülüğünde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülkesinin, Gazze Barış Planı kapsamında silahsızlanma sürecinin uygulanmasına yönelik Barış Kurulu'nun öncülüğünde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirten Şerif, "ABD, Mısır, Katar ve Türkiye dahil arabulucu ülkeler, bu ilerlemeyi sağlamadaki çabaları için özel takdiri hak ediyorlar. Trump'ın cesur liderliği altında bu, Barış Kurulu için önemli bir başarıyı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Barış Planı kapsamındaki tüm taahhütlerin yerine getirilmesi yönünde somut adımlar atılacağı umudu taşıdığını vurgulayan Şerif, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına verdiği desteği yineledi.

Şerif, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda "1967 öncesi sınırlara dayalı, Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması" çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini açıklamıştı.

Gazze anlaşmasının genel ilkeler üzerinde varılan bir uzlaşıyı içerdiğini kaydeden Hamad, uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere ilerleyen süreçte yeni bir görüşme turu daha yapılacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini açıklamıştı.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini bildirmiş ve İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesinin, silahların bırakılmasıyla "eş zamanlı ilerlemesi gerektiğine" dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahbaz Şerif'ten Gazze Barış Planı'na Destek - Son Dakika

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