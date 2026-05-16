Şahbaz Şerif'ten İsrail'e Çağrı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'e Filistinlilere yönelik uyguladığı baskı, işgal ve şiddete derhal son vermesi çağrısı yaptı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimiz Nekbe'nin 78. yılını anarken, 1948'den bu yana Filistinlilerin vatanlarından sürülmesini ve çektiği acıları hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Filistin'e desteğinin "sarsılmaz" olduğunu belirten Şerif, "İsrailli işgalcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı baskı, işgal ve şiddete derhal son verilmesini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi.

Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.