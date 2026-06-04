Sahel’de 24 Milyon Kişi İnsani Yardım İhtiyacı İçinde

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrika'nın Sahel bölgesinde yaklaşık 24 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Çarşamba günkü basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Dujarric, bu yıl yayımlanan İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Raporu'nda Burkina Faso, Çad, Mali, Nijer, Kamerun'un kuzeyi ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda krizin derinleştiğine dikkat çekildiğini hatırlattı.

Sözcü, silahlı grupların Orta Sahel ve Çad Gölü Havzası genelindeki varlıklarını genişletmesiyle birlikte bölgede şiddetin yayılmaya devam ettiğini, güvensizlik nedeniyle toplulukların yerinden edildiğini ve okullar ile sağlık tesislerinin kapatılmak zorunda kaldığını ifade etti.

İklim şoklarının durumu daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Dujarric, Sahel bölgesinin küresel ortalamadan daha hızlı ısındığına dikkat çekti. Sözcü ayrıca, yalnızca 2025 yılında sellerden yaklaşık 590.000 kişinin etkilendiğini, tarım arazilerine zarar veren tekrarlayan kuraklıklar ve ilerleyen çölleşmenin milyonlarca kişinin geçim kaynaklarını tehdit ettiğini açıkladı.

Dujarric, BM ve insani yardım ortaklarının, toplulukların artan ihtiyaçlarla daha etkin şekilde başa çıkabilmesi için nakdi yardım programlarını genişlettiğini, önleyici müdahaleleri güçlendirdiğini ve yerel kuruluşlara sağlanan desteği artırdığını vurguladı.