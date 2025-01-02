Sahil Güvenlik 55 Bin Düzensiz Göçmeni Kurtardı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik 55 Bin Düzensiz Göçmeni Kurtardı

2024'te Sahil Güvenlik, 55 bin göçmeni yakaladı ve 484 kaçakçıyı gözaltına aldı, 1345 kurtarma yaptı.

02.01.2025 11:17
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Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2024'te denizlerde yürütülen çalışmalarda 55 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı, 484 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluğundaki tüm denizlerde 2024'te 2 bin 5 düzensiz göç olayı meydana geldi.

Denizlerde düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdüren sahil güvenlik birimlerinin denizlerde yaptığı çalışmalarda geçen yıl 55 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı.

En çok düzensiz göçün yaşandığı ay, 245 olayla ağustos olurken, bunu eylül ve kasım takip etti. Düzensiz göçmenlerden 45'i denizlerde boğularak hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, 2024'te denizlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda 484 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Hayat kurtaran operasyonlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ani hastalık, kaza veya yaralanma durumlarıyla karşılaşan vatandaşların ve göçmenlerin hayatını kurtarmak amacıyla da görev yapıyor.

Bu kapsamda, 2024'te 1345 arama, kurtarma ve tahliye görevi gerçekleştirildi.

Ekipler, bu süreçte 156 tekneyle denizlerde zor durumda kalan 24 bin 223 kişiyi kurtardı. 187 kişinin cansız bedenlerini denizden alan ekipler, yaralı ya da sağlık durumu bozulan 344 kişinin de tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik 55 Bin Düzensiz Göçmeni Kurtardı - Son Dakika

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