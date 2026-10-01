Sahil Güvenlik, Aydın Didim açıklarında 4'ü çocuk 34 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik, Aydın Didim açıklarında 4'ü çocuk 34 kaçak göçmeni yakaladı

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Sahil Güvenlik, Aydın Didim açıklarında 4\'ü çocuk 34 kaçak göçmeni yakaladı
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Aydın Didim açıklarında 29 Eylül günü saat 00.55 sıralarında İHA tarafından tespit edilen lastik bottaki 4'ü çocuk 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik gemisi TCSG-74 ekibince yakalandı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e gönderildi.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 4'ü çocuk 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim açıklarında 29 Eylül günü saat 00.55 sıralarında İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından, lastik bot içerisinde, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi ekibi (TCSG-74), lastik bottaki 4'ü çocuk toplam 34 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik, Aydın Didim açıklarında 4'ü çocuk 34 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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