Sahil Güvenlik, İzmir açıklarında 1'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik, İzmir açıklarında 1'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakaladı

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Sahil Güvenlik, İzmir'in Çeşme ve Menderes açıklarında göçmen taşıyan lastik bot ve özel tekneyi durdurdu; 56 göçmen yakalandı. Çeşme'de lastik bottaki 41 kişiden 1'i çocuk, Menderes'te özel teknedeki 15 kişi yakalandı; göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme açıklarına lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes ilçesinde görevli mobil kıyı gözetleme aracı, özel tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Bölgedeki sahil güvenlik botu tarafından durdurulan teknedeki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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