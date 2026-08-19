Sahil Güvenlik Kaçakçılıkla Mücadelede Başarı Sağladı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Kaçakçılıkla Mücadelede Başarı Sağladı

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2026 başından beri 1.6 ton uyuşturucu ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 2026'nın başından bu yana denizlerde gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 1,6 tondan fazla uyuşturucu madde ile çok sayıda silah, mühimmat, kaçak eşya ve akaryakıt ele geçirildi.

Denizlerde güvenliğin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi ve deniz çevresinin korunması için 7 gün 24 saat görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli teknelerin takibinden kaçak ürünlerin ele geçirilmesine, deniz kirliliğine müdahaleden usulsüz akaryakıt kullanımının tespitine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından edinilen bilgiye göre, ekiplerce yılbaşından bugüne kadar uyuşturucu madde kaçakçılığı kapsamında 54 olay tespit edildi. Operasyonlarda 1 ton 605 kilo 778,28 gram uyuşturucu madde ile 19 bin 591 uyuşturucu nitelikli hap, 640 kök kenevir ve 2 mililitre likit uyuşturucu madde ele geçirildi.

Silah ve akaryakıt kaçakçılığı da mercek altında

Sahil Güvenlik ekiplerinin ruhsatsız alkollü içki, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalarında yılbaşından bu yana 32 olay kayda geçti. Bu operasyonlarda 152 tabanca, 395 fişek, 115 tabanca ve tüfek parçası ile 4 tüfek ele geçirildi. Ekipler, ayrıca 286 şişe alkollü içkiye el koydu.

Gümrüklü malzeme kaçakçılığı kapsamında 10 olay tespit edildi. Operasyonlarda 215 bin 461 muhtelif eşya, 7 bin 994 paket sigara, 5 bin 650 paket puro, 221 kilogram kıyılmış tütün, 133 şişe alkollü içki, 13 elektronik sigara ve 1370 paket elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı kapsamında 19 bin 2 litre motorin ve 1400 litre karışık yakıt ele geçirildi. ÖTV'siz yakıtın usulsüz kullanımına yönelik 25 olayda 632 bin 225 litre motorin tespit edildi. Transit yakıtın usulsüz kullanımına ilişkin çalışmalarda ise 22 bin 189 litre motorin, 31 bin 454 litre fuel oil ve 770 kilogram yağlama yağı ele geçirildi.

Deniz çevresinin korunmasına yönelik denetimler

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerince 2024'te 1097, 2025'te 559, 2026'nın başından bu yana ise 189 geminin boğazlardan geçişi sırasında güvenlik sağlandı.

Deniz çevresinin korunmasına ve deniz kirliliğine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, 2024 yılında tespit ettikleri 105 vakadan 77'sine 22 milyon 163 bin 580 lira idari para cezası uyguladı, 28 vakayı ise ilgili kurumlara sevk etti.

2025 yılı verilerine göre ekipler, tespiti sağlanan 116 olayın 86'sına müdahale ederek 89 milyon 565 bin 197 lira idari para cezası kesti, 30 vakayı ise ilgili kurumlara yönlendirdi.

Ekipler, bu yıl ise tespit ettikleri 66 olaydan 56'sına 29 milyon 615 bin 855 lira idari para cezası uyguladı, 10 vakayı ise ilgili kurumlara sevk etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizlerde kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetim ve operasyonları sürüyor.

Kaynak: AA

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