Sahil Güvenlik, Muğla Datça açıklarında rahatsızlanan kişiyi gemiden tahliye etti

Sahil Güvenlik, Muğla Datça açıklarında rahatsızlanan kişiyi gemiden tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, ihbar üzerine bölgeye ekip gönderildiğini duyurdu.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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