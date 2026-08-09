Sahildeki Yer İşgallerine Müdahale

BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Çuğra ve Kurbağalı sahillerinde yer tutmak amacıyla şezlong, şemsiye, masa ve sandalyelerini zincirle bağlayarak kendilerine ayıranlara zabıta ekipleri müdahale etti. Zincirleri kesen ekipler, eşyaları sahilden kaldırırken; kamusal alanı işgal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Erdek Belediyesi zabıta ekipleri, bugün sabah saatlerinde Çuğra ve Kurbağalı sahillerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bazı vatandaşların masa, sandalye, şemsiye ve şezlonglarını her gün götürmek yerine zincirlerle birbirine bağlayarak ya da betonla sabitleyerek kumsalda bıraktığı tespit edildi. Bu yöntemle hem eşyaların taşınmadığı hem de halkın ortak kullanımındaki kumsalda sürekli yer tutulduğu görüldü. Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan eşyaların zincirleri, zabıta ekipleri tarafından kesilerek malzemeler sahilden kaldırıldı. Ayrıca kamusal alanı işgal ettiği tespit edilen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında cezai işlem uygulandı.