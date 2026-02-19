Şahin'den Gazze'ye Çağrı - Son Dakika
Şahin'den Gazze'ye Çağrı

19.02.2026 15:57
DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, ramazan ayının başlangıcında Gazze'deki insani krize dikkati çekti. Washington'da liderler düzeyinde yapılacak Gazze Barış Kurulu toplantısına işaret eden Şahin, "Geçici bir sessizlik değil, namluların ebediyen sustuğu bir gelecek istiyoruz" dedi.

İdris Şahin, ramazan ayının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada Gazze'de devam eden insani trajediye dikkati çekti ve Washington'da gerçekleştirilecek Gazze Barış Kurulu toplantısına ilişkin mesaj verdi.

Ramazan-ı Şerif'e "Gazze'nin dinmeyen sızısıyla ancak güçlü bir umutla" girildiğini ifade eden Şahin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde yapılacak ve Türkiye'nin de çözümün ana aktörlerinden biri olarak yer alacağı Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Ankara'dan Washington'a masadaki tüm taraflara seslenen Şahin, ramazanın bereketinin yalnızca gönderilen insani yardım kolileriyle sınırlı olmadığını dile getirdi. "Bereket; vicdanda, hukukta ve tesis edilecek hakiki adalette tecelli eder" diyen Şahin, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden yıkımın yalnızca ekonomik destekle giderilemeyeceğini kaydetti.

"Dualarımız, kardeşlerimizin kurtuluşu, insanlığın uyanışı içindir"

Açıklamasında kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm çağrısında bulunan Şahin, "Esas olan; geçici bir sessizlik değil, namluların ebediyen sustuğu, Filistin halkının kendi vatanında, kendi bayrağı altında onurlu, özgür ve güvenli bir geleceğe uyandığı bir sabahtır." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, Washington'daki toplantıdan çıkacak kararların başta Gazze'deki iftar sofraları olmak üzere tüm İslam alemine ve Türkiye'ye huzur getirmesi temennisinde bulundu. Şahin, "Dualarımız, kardeşlerimizin kurtuluşu, insanlığın uyanışı içindir" dedi.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.