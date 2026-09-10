Şahin: Politika faizi yüzde 37'de kalırken KOBİ'ler yüzde 60 maliyetle kredi buluyor - Son Dakika
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Şahin: Politika faizi yüzde 37'de kalırken KOBİ'ler yüzde 60 maliyetle kredi buluyor

Şahin: Politika faizi yüzde 37\'de kalırken KOBİ\'ler yüzde 60 maliyetle kredi buluyor
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Merkez Bankası'nın ekonomi politikalarını eleştirerek politika faizi yüzde 37'de tutulsa da üretici ve KOBİ'lerin yüzde 60'ların üzerine çıkan maliyetlerle kredi bulabildiğini belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Merkez Bankası'nın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Vatandaşın mutfağı yangın yeriyken, pazarda fiyatlar her hafta katlanırken anlattığınız bu masalların sokakta zerre karşılığı kalmamıştır. Ne Merkez Bankası'nın pembe masalları bu enkazı gizleyebilir ne de sabit tuttuğunuz rakamlar milleti doyurur. Yazdığınız hikaye bitti, sayın iktidar sahipleri. Sokaktaki gerçekler çok yakında o masal serinizi bitirecek" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Yapılan açıklamaları "İstikrar Masalları" olarak nitelendiren Şahin, "Sayın yetkilileri tebrik etmek lazım. Oturdukları yerden reel sektörden ve sokaktan bu kadar kopuk bir senaryoyu her ay bıkmadan yazabilmek gerçekten ayrı bir maharet istiyor" ifadelerini kullandı.

Politika faizinin yüzde 37'de tutulmasına rağmen piyasadaki kredi maliyetlerinin çok daha yüksek olduğunu belirten Şahin, "Tabelaya yüzde 37 yazıp kenara çekilince piyasadaki yangının söndüğünü mü sanıyorsunuz? Çıkın, gidin sanayi sitelerine, esnafın arasına. Politika faizi yüzde 37'de tutulurken üretici ve KOBİ yüzde 60'ların üzerine çıkan maliyetlerle kredi bulabiliyor. Bu şartlarda üretici nasıl yatırım yapacak, KOBİ nasıl ayakta kalacak?" diye sordu.

"VATANDAŞIN MUTFAĞI YANGIN YERİYKEN, ANLATTIĞINIZ MASALLARIN SOKAKTA KARŞILIĞI YOK"

Şahin, kamudaki israf, hukuk, liyakat ve kurumsal güven konularında da iktidarı eleştirerek, ekonomik programın faturasının sanayiciye, esnafa ve dar gelirliye çıkarıldığını ifade etti. Vatandaşın hayat pahalılığı karşısında zorlandığını belirten Şahin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Hikayenin kurgusu gerçekten muazzam. Şatafatınızdan, kamudaki israftan tek kuruş kısmayacaksınız; hukuku, liyakati ve kurumsal güveni yerle bir edeceksiniz, sonra da faturayı faiz kıskacında boğduğunuz sanayiciye, siftahsız kepenk kapatan esnafa ve dar gelirliye kesip adına da 'rasyonel program' diyeceksiniz.

Vatandaşın mutfağı yangın yeriyken, pazarda fiyatlar her hafta katlanırken anlattığınız bu masalların sokakta zerre karşılığı kalmamıştır. Ne Merkez Bankası'nın pembe masalları bu enkazı gizleyebilir ne de sabit tuttuğunuz rakamlar milleti doyurur. Yazdığınız hikaye bitti, sayın iktidar sahipleri. Sokaktaki gerçekler çok yakında o masal serinizi bitirecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şahin: Politika faizi yüzde 37'de kalırken KOBİ'ler yüzde 60 maliyetle kredi buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahin: Politika faizi yüzde 37'de kalırken KOBİ'ler yüzde 60 maliyetle kredi buluyor - Son Dakika
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