Şahindere Şehitliği'ndeki bayrak tarihi Konya Lisesi'nde

18.05.2026 15:18
Çanakkale'deki Şahindere Şehitliği'nde dalgalanan Türk bayrağı, proje kapsamında özel kutuyla Konya Lisesi'ne teslim edildi. Bayrak, Çanakkale ruhunu genç nesillere aktarmak amacıyla okulda kutsal emanet olarak sergilenecek.

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şahindere Şehitliği'nde dalgalanan Türk bayrağı, tarihi Konya Lisesi'ne ulaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, şehitliklerde dalgalanan Türk bayrakları özel muhafaza kutuları içerisinde Türkiye genelindeki okullara ulaştırılıyor.

Proje kapsamında, Çanakkale Savaşları döneminde öğrencilerinin cepheye gitmesi nedeniyle bir dönem mezun veremeyen tarihi Konya Lisesi'ne de şehitlik bayraklarından biri teslim edildi.

Şahindere Şehitliği'nde dalgalanan 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı, düzenlenen törenle okul yönetimine verildi.

Gelibolu'daki Türk bayrağı tarihi liseye getirildi

Bayrağı teslim eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personeli Ali Topcu, AA muhabirine, Çanakkale ruhunun genç nesillere aktarılması noktasında, şehitliklerde dalgalanan bayrakların manevi değeri yüksek emanetler olduğunu ifade etti.

Kendisinin de Konya Lisesi mezunu olduğunu belirten Topcu, "Bayrağımızı okul müdürümüze ve öğrencilerimize kutsal emanet olarak teslim ettik. Buradaki amaç Çanakkale ruhunu yaşatmak. O dönem Konya Lisesi de öğrenci mezun verememiştir. Çanakkale'de şehit düşen ağabeylerinin aziz hatırasına istinaden, onları anmak adına öğrencilerimizde bir farkındalık olacaktır." diye konuştu.

Konya Lisesi Müdürü Bahattin Demirci de kendilerine teslim edilen bayrağın okulun tarihi ve milli mücadele ruhuyla anlamlı bir bağ oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

