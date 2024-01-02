Şahinkaya, eşsiz manzarasıyla bölgenin yeni turizm merkezi olmaya aday

Eşsiz manzarasıyla Şahinkaya bölgenin yeni turizm merkezi olmaya aday gösteriliyor

TRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesi Doğankaya Mahallesi'nde bulunan Şahinkaya bölgenin yeni turizm merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesi Doğankaya Mahallesi'ndeki Şahinkaya geride bıraktığımız 2023 yılının ardından, 2024 yılının ilk günlerinde de doğaseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Şahinkaya, uzaktan bakılınca kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları, tırmanış ve trekking rotalarıyla doğa sporlarıyla ilgilenenlerin Trabzon'daki ilk tercihleri arasında yer alıyor. Üzerinde yürüyüş güzergahlarının da olduğu, dağa tırmanmak isteyen dağcıların da bölgeyi tercih ettiği Şahinkaya kış mevsiminde olunmasına rağmen vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

Sosyal medyada bir çok fotoğrafıyla da öne çıkan Şahinkaya'ya gelen ziyaretçiler, özellikle yaz aylarında otantik dağ evlerinde konaklayarak ve kendisine yakın olan Çal Mağarası'nı da görerek yöreyi daha iyi tanıma imkanı buluyor. Gelen ziyaretçilerden ilk defa Şahinkaya'ya geldiğini ve çok beğendiğini söyleyen Kemal Keleş, "Aslen Trabzon Çarşıbaşılıyım, Bursa'da yaşıyorum, ilk defa geldim buraya. Çok beğendim, tekrar gelmek isterim" dedi. İstanbul'dan geldiğini söyleyen Halil Emre Uygun ise, "İstanbulluyum, ilk defa buraya geldim. Buranın gayet güzel bir manzarası var. Çok keyifli, hava da şansımıza çok güzel. İlerde tekrardan buraya gelmeyi düşünürüm" diye konuştu.