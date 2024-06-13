Sahipsiz köpek çocuğa saldırdı, çocuk yaralandı - Son Dakika
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Sahipsiz köpek çocuğa saldırdı, çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sahipsiz bir köpek, Yeşilova Mahallesi'nde oynayan 7 yaşındaki Hiranur Bostancı'ya saldırdı. Park bekçisi köpeği uzaklaştırarak çocuğu kurtardı. Yaralanan çocuk tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Aile, başıboş köpeklerin çocuklara zarar verme riskine dikkat çekerek çözüm bulunmasını istedi.

13.06.2024 14:13
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yeşilova Mahallesi'nde arkadaşlarıyla evlerinin önündeki parkta oynayan Hiranur Bostancı'ya sahipsiz köpek saldırdı. Durumu fark eden park bekçisi köpeği uzaklaştırarak küçük çocuğu kurtardı.

Ailesi tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürülen Bostancı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba Necmi Bostancı, AA muhabirine, evlerinin önündeki parktaki köpeklerden birinin kızı Hiranur'a saldırdığını söyledi.

Saldırı anında diğer çocukların çığlık attığını duyunca köpeğin kızına saldırdığını anladığını aktaran Bostancı, "O anda bekçi koşarak kızımı köpekten kurtardı. Bekçi olmasaydı kızımı parçalayabilirdi, Allah ondan razı olsun. Kızımı hastaneye götürdüm, tedavisinin ardından aşısını oldu ve eve getirdik. Bu başıboş köpekler benim kızım gibi başka çocuklara da zarar verebilir. Çocuklar parka gidemiyor, sokakta gezmeye korkuyor buna bir çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Amca Serhat Bostancı ise hastaneye gittiğinde yeğenini çok korkmuş bir halde gördüğünü ve personelin çocuğu sakinleştirmek için çaba harcadığını belirterek, sahipsiz köpeklerin her yerde gezdiğini bugün yeğeninin başına gelen bu olayın yarın başka birinin başına gelebileceğini kaydetti.

Bekçi Refik İnce de parkta köpeğin saldırısını görünce bağırdığını ve koşarak küçük kızı köpekten kurtardığını ifade etti.

İnce, "Ben olmasaydım köpek çocuğu mahvederdi, Allah'a çok şükür orada olmam çok iyi oldu." dedi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yeşilova, Bozova, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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