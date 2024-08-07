Sahipsiz köpek çocukları kovaladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, sahipsiz köpeğin çocukları kovalama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Seydo Atilla Mahallesi'nde bir sokakta sahipsiz 3 köpekten birinin, yolda yürüyen 3 küçük çocuğu kovaladığı görüldü.
Kayıtlarda çocukların köpekten kaçmaya çalıştığı yer aldı. Görüntüye, sokakta bulunan bir kadının kucağındaki bebekle köpeği bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı yansıdı.???????
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