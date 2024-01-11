14:32 •
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil•
14:25 •
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk•
13:05 • •
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki duvar arasına sıkışan sahipsiz köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde iki apartmanın arasına köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, iki binanın duvarları arasına sıkışan hayvanı kurtardı.
Yaralı olmadığı anlaşılan köpek salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika