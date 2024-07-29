Sahipsiz köpek saldırısı sonucu bisikletten düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Sahipsiz köpek saldırısı sonucu bisikletten düşen kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sahipsiz köpeğin saldırması sonucu 3 tekerlekli elektrikli bisikletinden düşen 69 yaşındaki Halil Aksay yaralandı. Aksay'ın ayak bileği kırıldı ve ameliyat edildi. Olayın meydana geldiği sokakta çok sayıda başıboş köpek olduğunu belirten Aksay, yetkililerden acil tedbir alınmasını istedi.

29.07.2024 09:51
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Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırması sonucu 3 tekerlekli elektrikli bisikletinden düşen kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'de alışveriş yapmak için sabah evden çıkan 69 yaşındaki Halil Aksay, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak isterken bisikleti devrilen Aksay, ayağından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Aksay'ın ayak bileğinin kırıldığı belirlendi.

Ameliyat edilen Aksay, gazetecilere, olayın meydana geldiği 5016 Sokak'ta çok sayıda başıboş köpek olduğunu söyledi.

Acil tedbir alınması gerektiğini belirten Aksay, "Yakında pazar yeri var. Pazara giden insanlar da oradan geçiyor. Okul açıldığında okula giden çocuklarımız o sokağı kullanıyor. Daha önce torunumu okula götürürken köpekler saldırmak istedi, torunum az daha aracın altında kalıyordu. Sahipsiz köpekler ciddi bir tehlike arz ediyor. Yetkililerimizden acil tedbir almasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahipsiz köpek saldırısı sonucu bisikletten düşen kişi yaralandı - Son Dakika

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