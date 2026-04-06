Manisa'da, Sarıgöl Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı.
Kızılçukur Mahallesi'nde 3 Nisan'da işe gitmek için evinden çıkan Ferhat Boncuk (57), sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Parmağı kopan Boncuk, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boncuk, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Boncuk'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?