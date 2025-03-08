Konya\'da sahipsiz köpek saldırısı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Seyfullah Adıgüzel:

sayın iç işleri bakanım sayın adalet bakanım sayın cumhur başkanım parti fark etmezın hangi partiden olursa olsun bu gibi konularda beldiye başkanlarını içeri alın bir kaçtanesini sorun çözülecektir yoksa daha çok canlar gider yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum ailesi ne sabır versin cumhuriyet savcılarını da göreve davet ediyorum