Konya'da sahipsiz köpek saldırısı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da sahipsiz köpek saldırısı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Konya'nın Karatay ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki yaşındaki R.E.S isimli kız çocuğu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Konya Valiliği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

08.03.2025 01:29  Güncelleme: 08:02
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Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı için ağır yaralandığı belirtilen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Konya'nın Karatay İlçesi Başak Mahallesinde iki yaşındaki R.E.S isimli kız çocuğu saat 17.40 sıralarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Minik çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Konya\'da sahipsiz köpek saldırısı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konya'da sahipsiz köpek saldırısı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • 6242195:
    çıkan yasayı uygulamamaktan hangi belediye olursa olsun bence belediye başkanları ölüme sebebiyet vermekten ve çıkan kanunu uygulamamaktan yargılanmalı 211 8 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Ya çocuk ölmüş toplasan ne toplamasan ne. Sizin başınıza gelince 187 9 Yanıtla
  • Seyfullah Adıgüzel:
    sayın iç işleri bakanım sayın adalet bakanım sayın cumhur başkanım parti fark etmezın hangi partiden olursa olsun bu gibi konularda beldiye başkanlarını içeri alın bir kaçtanesini sorun çözülecektir yoksa daha çok canlar gider yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum ailesi ne sabır versin cumhuriyet savcılarını da göreve davet ediyorum 181 10 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Toplasan ne toplamasan ne cocuk öldükten sonra. Sizin başınıza gelince bizde size rahmet dileriz . 130 5 Yanıtla
  • Ahmet Gürfidan:
    Rabbim ailesine sabır versin. Yasaya gore suçlu kim belediye islem yapilirmi bence yapilmaz çünkü... 99 5 Yanıtla
  • 124212421:
    köpekler yakalanıp yargı önüne çıkarılsın istikamet silivri kıymetli belediye başkanlarım içiniz rahat olsun ben duruma müdahale ettim siz park bahce yapmaya ev yıkmaya devam edin 93 2 Yanıtla
  • Cem Şerbetçi:
    Yazık var mı bu köpekleri sokaktaki bu vahşileri savunacak biri ailesine bir çift laf edecek biri. Yahu Afrika'ya döndü sokaklar bu belediyeler ne iş yapar 83 3 Yanıtla
  • 81855655As:
    tamam, sokak köpeklerin mutlaka toplatılması, bu işe mutlaka çözüm getirilmesi gerekir.ihmalı olanların cezalandırıması lazım.ancak 2 yaşındaki çocuğun sokakta tek başına ne işi var.anne ve babaya sormak lazım.kendini korumayı bilmeyen sabi yı korumakta anne babanın görevidir.sokakta araba çarpar.bir yere düşer.ağzına zararlı bir şey alır.demekki çocuğu doğurmak yeterli değil.Allah sabırlar versin. 30 50 Yanıtla
  • SÜLEYMAN ZALİM:
    kuzey korede olsa lan sizmi işinizi düzgün yapmadınız diye vali ile belediye başkanını ibreti alem olsun diye köpeklerin ortasına atar, milletede izletirlerdi. ne güzel adalet. 77 1 Yanıtla
  • NECMETTİN HANCI:
    hayvan hakları savunuculurarı hayvanlarla ilgilenmezler, bu durumdada ses çıkarmazlar. 69 4 Yanıtla
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