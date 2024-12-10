Sahte Alkol Operasyonlarında 159 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sahte Alkol Operasyonlarında 159 Bin Litre Ele Geçirildi

Sahte Alkol Operasyonlarında 159 Bin Litre Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada gerçekleştirilen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini ve 324 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

10.12.2024 09:07  Güncelleme: 09:09
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 2 haftada gerçekleştirilen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkolün ele geçirildiğini, 324 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde son 2 haftada jandarmamız ve emniyetimiz tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nı; operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sahte Alkol Operasyonlarında 159 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika

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