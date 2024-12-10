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Sahte Alkol Operasyonlarında Büyük Başarı

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Son 2 haftada 159 bin litre sahte alkol ele geçirildi, 324 şüpheli yakalandı.

10.12.2024 08:26
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada düzenlenen Çengel-9 ve Çengel-10 operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Çengel-9 ve Çengel-10 operasyonları sonucu sahte alkol üretimi yapan 324 şüpheli yakalandı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Ülke genelinde son 2 haftada jandarmamız ve emniyetimiz tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'Çengel-9 ve Çengel-10' operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.

Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığını; operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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