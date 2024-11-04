Sahte Altın Dolandırıcılığı: 4 Gözaltı

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Erzurum'un Hınıs ilçesindeki bir kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Hınıs ilçesindeki bir kuyumcuya 48 bin 300 lira değerinde 17,5 gram sahte altın bilezik satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kuyumcuya girerek sahte bilezikleri bozduran bir kadının, ardından beyaz renkli bir araca bindiğini tespit etti.

Aracın son olarak Pasinler ilçesinde bulunduğunu belirleyen ekipler, dolandırıcılık zanlıları M.A (36), B.Y (34), M.A. (36) ve Ö.Y'yi (22) gözaltına aldı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, 49 bin 170 lira para, sahte oldukları değerlendirilen 5 çeyrek altın, 3 tektaş yüzük, 2 kolye, 8 bilezik ve 2 küpe ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.