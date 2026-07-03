Adalet Bakanı Gürlek: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

03.07.2026 09:45
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Adalet Bakanı Gürlek: - "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir" - "31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada deşifre edilen suç örgütüne ilişkin 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı ile güçlü koordinasyon içinde, kamu düzenini, hukuk güvenliğini ve devletin itibarını hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadeleyi tavizsiz sürdürdüklerini kaydetti.

Bu kapsamda, devletin resmi belgelerine ve vatandaşların hukuk güvenliğine kasteden yapılara göz açtırmadıklarını vurgulayan Gürlek, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir." bilgisini verdi.

Gürlek, şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı oldukları, aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettikleri, sahte ikamet izinleri oluşturduklarını ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduklarının tespit edildiğini belirtti.

Kamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan bu tür suçların, doğrudan hukuk sisteminin itibarına yönelik ağır saldırılar olduğuna dikkati çeken Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır. Buradan açıkça ifade ediyorum, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir. Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkanlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir."

Soruşturmada görev alan kurum ve personele teşekkürlerini ileten Gürlek, "Milletimizin hukuk güvenliğini, devletimizin itibarını ve kamu düzenini korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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