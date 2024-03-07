EDDA SÖNMEZ
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla, orta öğretim mezunu oldukları halde yurt dışında eğitim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanlarla Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin eden 30 şüphelinin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gözaltına alınan 30 şüpheli arasında kamudan ihraç FETÖ üyesinden holding patronuna, iş insanından sigortacıya, bir soruşturma savcılığında 'yazıişleri müdürlüğü' yapan kişiden, uçak kabin memuruna ve avukata kadar bir çok sektörde faaliyet göstermiş isim yer alıyor. Şüphelilerin, hileli belgeleri Karadağ ve Kosova'daki eğitim kurumları üzerinden temin edip Türkiye'ye geldikleri ileri sürüldü.
İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
30 şüpheli arasında aktif çalışan şüpheliler arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Z. O., Polis Meslek Yüksek Okulunda görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç olduğu ifade edilen ve halihazırda diş hekimi asistanlığı yaptığı iddia edilen S.C.G., Türkiye'de bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan T. A., kritik davalara bakan avukat M. G. ve aktif icra memuru A. D. ile birlikte iş insanı, sigortacı, diş hekimi asistanı, uçak kabin memuru, avukat, eczacılık ve muhasebecilik dalında faaliyet gösteren kişiler yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Sahte denklik belgesi operasyonunda 30 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktan, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bosch Ev Aletleri (BHS) ve İstanbul Modern iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Bir Hayalin İzinde' projesi, kız öğrencilerin yaratıcı ve cesur rol modelleriyle buluşmasını hedefliyor. Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerindeki devlet okullarında 40 kız öğrenci çeşitli eğitimler alıyor. Bu projenin yanı sıra Bosch Ev Aletleri, ev içinde eşit iş bölümünü teşvik etmeyi amaçlayan bir çalışma yürütüyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, 'Özel Geliştirme Eğitim Güvenliği Eğitimi' kapsamında okul müdürlerine yönelik bir toplantı düzenledi. Toplantıda, okul yöneticileri uyuşturucu bağımlılığı, çocuk koruma kanunu, güvenli internet kullanımı ve suçlar karşısında izlenecek süreçler hakkında bilgilendirildi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaları paylaşarak, terör olayları, göçmen kaçakçılığı, asayiş, siber suçlar ve trafik gibi konularda yapılan işlemleri açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti, kadına yönelik şiddet, siber suçlar ve trafik kazaları gibi konularda da bilgi verildi. Vali Aksoy, ayrıca yerel seçimler öncesinde güvenlik birimlerinin seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesi 4 milyon 282 bin 718 olan seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.
vivo, en güçlü tableti Pad 3 Pro için çalışmalarını hızlandırdı. Çin'den gelen yeni bilgiler Pad 3 Pro'nun devasa bataryasıyla öne çıkacağını gösteriyor. Pad 3'ün 80W hızlı şarjı destekleyen 11 bin 500 mAh bataryadan besleneceği söyleniyor. vivo Pad 3 Pro'da ayrıca 3K çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar yenileme hızına sahip 12.95 inç LCD ekran, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve MediaTek Dimensity 9300 yonga seti bulunacak. Şimdiye kadar sızdırılan özellikler, vivo Pad 3 Pro'nun iş, oyun veya multimedyada sürükleyici bir deneyim sunacağını gösteriyor. Tanıtım tarihi henüz belirsiz olsa da, vivo'nun en yeni modeli büyük pili ve hızlı şarj desteğiyle tablet pazarında dikkat çekecek.
Güney Koreli çip şirketleri, Kuzey Kore yönetimi tarafından düzenlenen bir hack saldırısına maruz kaldı. Kuzey Koreli hackerlar, üst düzey 2 çip firmasının sunucularına sızarak kritik verileri çalmaya çalıştı. Bu olay, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Güney Kore hükümeti, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti ve önlemler alınacağını açıkladı. Kuzey Kore'nin çip ithal edemediği için Güney Kore teknolojilerini çalmayı planladığı iddia edildi.
Tesla'nın piyasa değeri son birkaç gündür düşüşte. Şirketin hisse fiyatı geriledi ve piyasa değeri 77 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Bu düşüşün nedenleri arasında Almanya'daki fabrikada çıkan yangın ve Çin'deki satışlardaki azalma yer alıyor. Tesla'nın piyasa değeri önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyecek, merak konusu.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, halkın makamı olacaklarını söyledi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, deprem sonrası yaraları sarmak ve yeni çarşı çalışmalarını hızlandırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.
Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını sonlandırdığını duyurdu. Epic Games'in Apple'ın kararlarını eleştirmesi ve dijital pazarlarda rekabeti artırmaya yönelik çabaları nedeniyle geldi. Epic Games Apple'ın bu adımını, iOS cihazlarında gerçek rekabetin önünü kesme niyeti olarak yorumluyor. Epic Games, Apple'ın bu hamlesini ağır eleştirdi. Epic Games'in şirket blogunda yayınladığı açıklamada Apple'ın geliştirici hesabını sonlandırmasının App Store'a potansiyel bir rakibi ortadan kaldırdığını ve diğer geliştiricilere 'Apple ile rekabet etmeye ya da onların haksız uygulamalarını eleştirmeye kalkıştığınızda neler olabileceğini' gösterdiğini belirtiyor. Epic, Apple'ın kararını desteklemek için sunduğu gerekçelerden birinin Epic'in DMA kurallarına yönelik eleştirileri olduğunu iddia ediyor. Epic Games, Apple ile olan anlaşmazlıkları nedeniyle zaten bir süredir Apple'ın hedefi haline gelmiş durumdaydı. Epic'in bu adımları, Apple'ın iOS platformunun bütünlüğünü ve kullanıcıların güvenliğini tehdit ettiğini düşündürüyor. Apple yöneticisi Phil Schiller'ın kaleme aldığı bir mektupta Epic'in eleştirileri ve geçmişteki eylemlerinin, Epic'in kurallara uymayı amaçlamadığını güçlü bir şekilde gösterdiği belirtiliyor. Schiller, Epic'in güvenilirliğini sorguluyor ve gelecekteki ihlallerin iOS platformunun bütünlüğünü tehdit edebileceğini vurguluyor. Epic Games, Apple ile 2010 yılına kadar uzanan Unreal Engine ve diğer yaratıcı araçlar için sözleşmeli ilişkilere sahip olduğunu belirtiyor. Bu durum, Apple'ın Unreal Engine'e kamu desteği sağladığı gerçeğini de gözler önüne seriyor. Apple'ın Epic Games geliştirici hesabını App Store'da yasaklamasına rağmen Fortnite'ın iPhone'lara geri dönebileceği de konuşuluyor.
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