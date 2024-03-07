Sahte denklik belgesi operasyonunda 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

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EDDA SÖNMEZ

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla, orta öğretim mezunu oldukları halde yurt dışında eğitim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanlarla Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin eden 30 şüphelinin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gözaltına alınan 30 şüpheli arasında kamudan ihraç FETÖ üyesinden holding patronuna, iş insanından sigortacıya, bir soruşturma savcılığında 'yazıişleri müdürlüğü' yapan kişiden, uçak kabin memuruna ve avukata kadar bir çok sektörde faaliyet göstermiş isim yer alıyor. Şüphelilerin, hileli belgeleri Karadağ ve Kosova'daki eğitim kurumları üzerinden temin edip Türkiye'ye geldikleri ileri sürüldü.

İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

30 şüpheli arasında aktif çalışan şüpheliler arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Z. O., Polis Meslek Yüksek Okulunda görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç olduğu ifade edilen ve halihazırda diş hekimi asistanlığı yaptığı iddia edilen S.C.G., Türkiye'de bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan T. A., kritik davalara bakan avukat M. G. ve aktif icra memuru A. D. ile birlikte iş insanı, sigortacı, diş hekimi asistanı, uçak kabin memuru, avukat, eczacılık ve muhasebecilik dalında faaliyet gösteren kişiler yer alıyor.