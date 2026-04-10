Ankara'da Sahte Diploma Operasyonu Duruşmasında Sanıklar Suçlamaları Reddetti

10.04.2026 21:46
Ankara'da görülen sahte diploma operasyonu davasında tutuklu ve tutuksuz sanıkların dinlenmesine devam edildi. 322 sanık hakkında çeşitli suçlamalarla hapis cezası talep ediliyor.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, sahte diploma operasyonu davasının duruşmasına, aralarında elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıkların dinlenmesine devam edileceğini bildirdi.

Tutuklu sanık Zeynep Karaca, birleştirilen iddianamelerde adının geçtiğini belirterek, dijital verilerinin incelendiğini ve akademisinin evraklarının kontrol edilebilir olduğunu söyledi. Karaca, Gökay Celal Gülen ile anlaştığını ve 15 gün sonra operasyonun gerçekleştiğini ifade ederek, suçlamaları kabul etmediğini ve tahliyesini talep ettiğini belirtti. Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen de Karaca ile konuşmalarının sadece işle ilgili olduğunu savunarak, suç işlemediğini ve tahliyesini istediğini söyledi.

Tutuksuz sanık İbrahim Akyüz, Ziya Kadiroğlu ile cezaevinden tanıştıklarını ve ara ara görüştüklerini belirterek, suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini talep ettiğini ifade etti. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları, dosyada somut delil bulunmadığını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin ve diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi. Bir sonraki duruşmanın, salonun küçük olması nedeniyle Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülmesi kararlaştırıldı.

İddianamede, 134 sanık hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemine girme' ve 'verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, 65 kişi hakkında hazırlanan iddianame ve 123 sanık hakkındaki bir diğer iddianame mevcut dosyayla birleştirildi, böylece sanık sayısı 322'ye yükseldi.

