Sahte Diploma Operasyonunda 10 Tutuklama

Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen sahte diploma dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 internet sitesi üzerinden sahte üniversite diploması verildiğini ve zanlıların bilişim suçlarını soruşturan cumhuriyet savcılarının hesaplarına habersiz para yatırmayı planladıklarını belirledi.
Tokat, Samsun, İstanbul, Malatya ve Gaziantep'te tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler O.S, Ö.S, T.Ö, S.A, A.Ö, N.Ö, M.E, E.İ, K.K, U.A, M.İ. ve E.K'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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