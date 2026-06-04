ANKARA'da yetkisi olmadığı halde kanuna aykırı şekilde diş tedavisi yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı, 3 milyon lira değerindeki malzemeye de el konuldu.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte diş doktoru, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bulunan tıbbi ilaç ve ekipmanlara el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon lira değerinde olduğu aktarıldı.

Soruşturma sürüyor.