Sahte Gıda Operasyonu: 4 Ton Ürün Ele Geçirildi

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Başkentte sahte ve kaçak gıda maddelerine yönelik operasyonda, 2 bin 500 litre sahte zeytinyağı, 1000 kilogram sahte bal, 400 kilogram çay ve 600 kilogram peynir ele geçirildi.

Ankara Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince planlı istihbarat faaliyeti kapsamında Çankaya ve Keçiören ilçelerindeki 2 iş yerinde sahte. ve kaçak gıda maddeleri satışı ve üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamındaki aramada, iş yerlerinde 2 bin 500 litre sahte zeytinyağı, 1000 kilogram sahte bal, 400 kilogram çay ve 600 kilogram peynir ele geçirildi.