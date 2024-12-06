Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama

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Alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden iki kişinin sahte içkileri satın aldıkları öne sürülen tekel bayiini işleten çiftle çocukları, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar'da Mustafa Gergel ve Süleyman Tüzün'ün sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gergel ve Tüzün'ün sahte içkileri farklı zamanlarda satın aldıkları iddia edilen Burhaniye Mahallesi'ndeki tekel bayiini işleten Asiye Ö, eşi Suat Ö. ve çocukları Ömür Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Asiye Ö, tekel bayinin işletmecisi olduğunu belirterek, vefat eden Mustafa Gergel'i müşterileri olması nedeniyle tanıdığını söyledi.

"ONA SATTIĞIM BİRALARIN BANDROLÜ BULUNMAKTAYDI"

Asiye Ö, "Biz kesinlikle yapma rakı satmayız, satılan rakılar Tekel ürünleridir. Kesinlikle dükkanımda yetkili firmaların ürünleri dışında alkol satmam. Mustafa Gergel'in ölümüyle ilgili herhangi bir sorumluluğum yoktur." dedi. Şüpheli Suat Ö. ise ifadesinde Süleyman Tüzün'ün dükkana en son 6 ay önce geldiğini savunarak, "Kendisini kötü gördüm, sohbet ettiğimde bana doktorun alkolü yasakladığını söylemişti. Ona sattığım biraların bandrolü bulunmaktaydı. Ben bugüne kadar dükkanımda kaçak alkol satmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu. Diğer şüpheli Ömür Ö. de savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddetti.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLAMASIYLA TUTUKLAMA

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, her üç şüphelinin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan, Mustafa Gergel ve Süleyman Tüzün'ün yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturma devam ediyor.