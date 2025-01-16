Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

İstanbul'da sahte içki nedeniyle son 72 saatte 30 kişi hayatını kaybederken ölüm sayısının artmasından endişe ediliyor. Emniyet görüntüler üzerinden durumu kontrol altına almaya çalışırken hayatını kaybeden kişilerden birinin büfeden sahte içkiyi satın aldığı görüntüler ortaya çıktı.

16.01.2025 13:48  Güncelleme: 16:12
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İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Sahte içkiyle zehirlenerek hayatı kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜFEYİ İŞLETENLER GÖZALTINDA

Görüntülerde, büfeye giren Yıldız Turtyeva'nın büfeden içki aldığı, ardından uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan, sahte içki üreten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise büfeyi işleten Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Reyhan Gök:
    içkiyi yasak eden rabbimi dinlemeyenler sonlarıda ne acı içkili gittiler tövbe etmeden içkiye 44 59 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    sayı ço az dahada artmalı sayı 12 26 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    Darısı Ferhat Pcine 10 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Allah sayılarını arttırsın İSALLAH 1 9 Yanıtla
  • Ahmet null:
    Allah ıslah etsin içki uyuşturucu bağımlılarını.kimseyi kınamayın başınıza gelebilir sizin olmasa bile en yakınınız olabilir. 0 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Icki butun kotuluklerin anasıdir nokta 0 0 Yanıtla
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