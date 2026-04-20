Sahte İlaçlarla Mücadele Çağrısı

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç kaçakçılığı ve sahte ilaç konusunda yaptığı açıklamada, "Sahte ilaç ticaretine karışan suçlular en ağır şekilde can güvenliğini tehdit ithamı ile cezalandırılmalı, bu konudaki yaptırımlar caydırıcı hale getirilmelidir. İlaç fiyatlandırmasında gerçekçi kur politikası benimsenmeli, özellikle kanser ve organ nakli ilaçları gibi hayati öneme sahip ilaçların piyasada bulunurluğu garanti altına alınmalıdır" dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da yapılan operasyonda sahte ilaçların yakalanmasının ardından Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte ilaç ve ilaç kaçakçılığı konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Sahte veya kaçak ilaçların sayısının artmasının hastaların ilaçlara erişememesiyle doğrudan ilgili olduğunu söyleyen Saydan, "Eğer bir ürün piyasada bulunmazsa sahte veya kaçak olanı devreye girerek bu durumdan faydalanır" dedi. Özellikle düşük Euro kuru nedeniyle ilaç firmalarının hayati önemdeki bazı ilaçları Türkiye piyasasından çekmesinin, bu boşluğun sahteciler tarafından doldurulmasına zemin hazırladığını belirten Saydan, kanser ilaçları, organ nakli ilaçları ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan birçok ilacın bulunamamasının, sahtecilere cesaret verdiğini söyledi.

"İlaçların temin edileceği tek güvenilir yer eczanelerdir"

İlaçların, uzmanlık gerektiren, üretimden hastaya ulaştırılmasına kadar sıkı denetim altında olması gereken stratejik bir sağlık ürünü olduğunu vurgulayan Saydan, "Bu nedenle ilaçların temin edileceği tek güvenilir yer eczacı danışmanlığının bulunduğu eczanelerdir. Çünkü eczanelerimizde asla sahte ilaç bulunmaz. İlaç her safhası ilgili bakanlıkça takip ve kontrol edilerek eczanelerimize gelir. Her bir ilaç kutusunun üzerinde 'sadece o ilaca ait' karekod mevcuttur. Türkiye'de uygulanan İlaç Takip Sistemi (İTS) sayesinde ilacın üretiminden depoya, depodan eczaneye ve eczaneden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşaması elektronik olarak kayıt altına alınır. Bir eczacının İTS'ye kayıtlı olmayan sahte bir ilacı hastasına verme ihtimali yoktur. Eczanelerde kurulu olan sistem buna izin vermez. İlaç Takip Sistemi ile takip edilen ve eczaneden alınan hiçbir ilaç sahte değildir. Merdiven altı üretim, kaçakçılık faaliyetleri, denetimsiz internet satışı ve en önemlisi yanlış ilaç fiyatlandırma politikaları sahte ilaç sorununun ana kaynağıdır. Vatandaşlarımız unutmasınlar, ilaç için tek doğru adres eczanelerdir" dedi.

"Sahte ilaçlar en çok internet üzerinden satılıyor"

Türkiye'de başta kanser ve organ naklinde kullanılan ilaçlar olmak üzere cinsel gücü artırıcı ve zayıflatıcı ilaçların sahteleri oldukça yaygın bir şekilde eczane dışındaki ortamlarda satıldığına dikkati çeken Saydan, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelindeki ilaçların yaklaşık yüzde 10,5'inin ya kalitesiz ya da sahte olduğunu belirtirken her yıl yaklaşık bir milyon insanın sahte ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünyada birçok ürünün sahtesi üretilerek insanlara ulaştırılıyor. Ancak unutulmamalı ki, ilaç bir ayakkabı ya da bir çanta gibi kullanılmıyor. Her şeyin sahtesi kullanılınca insana zarar vermeyebilir, ama ilacın sahtesi zarar verir. Çünkü sahte ilaç ölümcül sonuçlara yol açabilir."

Özellikle internet sitelerinden yapılan özendirici ve süslü söylemlere aldanılmaması ve asla internet üzerinden ilaç alınmaması gerekiyor. Çünkü, sahte ilaçlar en çok internet üzerinden satılıyor. Sahte ilaçlar; etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etkiler, zehirlenme ve hatta ölümlere neden olabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımız, ilaçlarını kesinlikle eczanelerden temin etmeliler. İlaçların bitkisel, kimyasal veya gıda takviyesi olarak adlandırılması onların ilaç olduğunu unutturmasın. İlaç ilaçtır ve eczanelerden eczacı kontrolünde tedarik edilerek kullanılır. Komşuya, akrabaya iyi gelen ilaç size iyi gelmeyebilir. Kullandığınız diğer ilaçlarınızla etkileşime girebilir. Bu tür yanlışlıkları ve ilaç etkileşimlerini en iyi bilen eczacılardır. Sahte ilaçlar, toplum için ciddi bir tehdittir ve aktif olarak mücadele edilmelidir.

TEİS olarak çağrımız nettir: Sahte ilaç ticaretine karışan suçlular en ağır şekilde can güvenliğini tehdit ithamı ile cezalandırılmalı, bu konudaki yaptırımlar caydırıcı hale getirilmelidir. İlaç fiyatlandırmasında gerçekçi kur politikası benimsenmeli, özellikle kanser ve organ nakli ilaçları gibi hayati öneme sahip ilaçların piyasada bulunurluğu garanti altına alınmalıdır. Son dönemde gelişen teknoloji, taklitçi ve sahtecilerin gerçeğine birebir benzeyen ambalajlar yapmasına imkan tanıdığından sahte ilacın uzman olmayan kişilerce tespiti çok zordur. Bu sebeple orijinal ilaca erişmenin tek güvenli yolu eczanelerden temin etmektir."