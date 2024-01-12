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Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 41 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 41 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 44 şüpheliden 41'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, e-ticaret ve ilan platformlarına koydukları sahte satılık ilanlarla müştekileri dolandırdıkları ve 7 milyon 369 bin 713 lira para elde ettikleri belirlendi.

Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 41 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
12.01.2024 - 09:15,  Güncelleme: 09:16
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Kocaeli merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 44 şüpheliden 41'i adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Ocak'ta 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 41 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne gönderildi. Şüphelilerden 3'ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

E-ticaret ve ilan platformlarına konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi değeri yüksek ürünler içeren sahte satılık ilanlar koyarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Ocak'ta Kocaeli merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alınmış, gözaltı sayısı daha sonra 44'e yükselmişti.

Aramalarda, 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, şüphelilerin, müştekilerle açık hatlar üzerinden sürekli görüşerek piyasa fiyatından ucuza anlaşılan ürünler için kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle ücret alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilmişti.

Dolandırılan 30 kişi arasında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bir afetzedenin bulunduğu, şüphelilerin hesaplarına kısa sürede 7 milyon 369 bin 713 lira para giriş çıkışı olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 41 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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