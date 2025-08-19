Sahte Jandarma Dolandırıcı Yakalandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kendini askeri personel olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan Sami A, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şüphelinin evine gelerek bir miktar altın, 250 avro ve 27 bin lirayı incelemek bahanesiyle aldığını söyleyerek, şikayetçi oldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan zanlı Z.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.