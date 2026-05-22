Sahte Konut İlanlarına 21 Tutuklama

İstanbul merkezli 13 ilde, sahte konut ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında işlem yapılan 21 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu kurumlarına ait konut projeleri izlenimi verecek şekilde sahte internet siteleri oluşturarak dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik yürüttüğü soruşturmada, gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarına ait konut projeleri izlenimi verecek şekilde sahte internet siteleri oluşturarak dolandırıcılık yapan zanlıların belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların oluşturdukları yöntemle mağdurların güvenini kazanarak 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, tespit edilen 21 şüpheliden 5'inin cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TOKİ Projesi" adı altında internet siteleri kurularak 263 müştekinin maddi zarara uğratıldığının belirlenmesi üzerine yapılan finansal ve HTS analizlerinin incelenmesi neticesinde şüphelilerin tespit edildiği kaydedilmişti.