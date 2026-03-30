APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu - Son Dakika
APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu

APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
30.03.2026 13:14
İçişleri Bakanlığı, 1 Nisan itibarıyla APP plakalara kullananlara yönelik cezai işlem uygulanacağını, bu konuda ertelemenin söz konusu olmadığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı APP plakalara ilişkin kesilen cezalara ilişkin 1 Nisan'a kadar verilen sürenin erteleneceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

APP PLAKALARA ERTELEME YOK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Nisan itibarıyla sahte plaka (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140 bin TL idari para cezası kesilecektir. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu değildir. Hatalı basılmış olsa dahi TŞOF tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak, söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır" denildi.

MULTİMEDYA EKRANLARI İÇİN YÖNETMELİK YAYINLANACAK

Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör/ses sistemlerine ilişkin teknik standartların ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu - Son Dakika

SON DAKİKA: APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu - Son Dakika
