Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Psikoteknik Rapor Operasyonu: 29 Gözaltı

31.03.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, ehliyet ve iş yeri için sahte psikoteknik raporu düzenledikleri ileri sürülen, aralarında doktorların da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte psikoteknik raporu düzenlediği iddiasıyla 29 şüphelinin yakalanması için Yalova merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında raporları düzenleyen doktorların da bulunduğu şüphelilerin, iş yerleri için 5 yılda bir yenilenmesi gereken ve ehliyeti geri alınanların tekrar ehliyet alabilmeleri için gerekli olan psikoteknik raporunun sahtesini düzenledikleri ileri sürüldü.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi evrakta sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yalova, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:21:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.