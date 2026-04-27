Sahte rapor ve reçete skandalında tutuklu sanık kalmadı

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek kamuyu 88 milyon 591 lira zarara uğrattıkları iddia edilen 2'si tutuklu 12 sanık, 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada eczacı ve eczacı kalfaları, sahte belgeleri kendilerinin düzenlemediğini, sistemin doktor onayı gerektirdiğini savundu. Eczacılar suçu kalfalarına atarken, kalfalar eczacı onayı olmadan işlem yapmadıklarını belirtti. Şikayetçi C. B., bir yıl boyunca kendi adına ilaç temin edildiğini ve mağdur olduğunu ifade etti. Sanık avukatları, soruşturmadaki eksikliklere dikkat çekerek bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme, savcılık mütalaası doğrultusunda tutuklu 2 sanığın tahliyesine, diğer sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verdi. Davada tutuklu sanık kalmadı.