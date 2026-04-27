Sahte rapor ve reçete skandalında tutuklu sanık kalmadı
Sahte rapor ve reçete skandalında tutuklu sanık kalmadı

27.04.2026 20:59
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek kamuyu 88 milyon 591 lira zarara uğrattıkları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasında, tutuklu 2 sanık tahliye edildi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek kamuyu 88 milyon 591 lira zarara uğrattıkları iddia edilen 2'si tutuklu 12 sanık, 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada eczacı ve eczacı kalfaları, sahte belgeleri kendilerinin düzenlemediğini, sistemin doktor onayı gerektirdiğini savundu. Eczacılar suçu kalfalarına atarken, kalfalar eczacı onayı olmadan işlem yapmadıklarını belirtti. Şikayetçi C. B., bir yıl boyunca kendi adına ilaç temin edildiğini ve mağdur olduğunu ifade etti. Sanık avukatları, soruşturmadaki eksikliklere dikkat çekerek bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme, savcılık mütalaası doğrultusunda tutuklu 2 sanığın tahliyesine, diğer sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verdi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u terk eden isimler kervanına “Havuç“ da katıldı İstanbul'u terk eden isimler kervanına "Havuç" da katıldı
Antalya’da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi
Londra’da sosyal medya fenomeni, rakibini ezerek öldürdü Londra’da sosyal medya fenomeni, rakibini ezerek öldürdü
Galibiyet kutlamalarında Galatasaylı taraftar otobüsün üzerinde yolculuk yaptı Galibiyet kutlamalarında Galatasaylı taraftar otobüsün üzerinde yolculuk yaptı
Sine-i millete dönülecek mi CHP’de gözler iki kritik toplantıda Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda

21:27
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
20:30
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
19:07
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:05
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi
Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
