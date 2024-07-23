SAIC-GM-Wuling, 2024 yılının ilk altı ayında 243.000 adet yeni enerjili araç sattı - Son Dakika
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SAIC-GM-Wuling, 2024 yılının ilk altı ayında 243.000 adet yeni enerjili araç sattı

SAIC-GM-Wuling, 2024 yılının ilk altı ayında 243.000 adet yeni enerjili araç sattı

SAIC-GM-Wuling (SGMW), 2024 yılının ilk altı ayında 243.000 adet yeni enerjili araç satarak güçlü bir performans sergiledi. Şirket, Ocak-Haziran arasında yeni enerjili araç satışlarının toplam otomobil satışlarının yüzde 37,6'sını oluşturduğunu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,5 oranında artış gösterdiğini açıkladı. Ayrıca, ihracatta da güçlü bir performans sergileyen şirket, yurtdışı satışlarını yıllık yüzde 16 artışla 107.126 adet/sete yükseltti. Endonezya, SAIC-GM-Wuling'in en büyük ihracat pazarı olup, şirketin üç elektrikli araç modeli yeni enerjili araç pazarının yüzde 60'ından fazlasına hakim durumda.

23.07.2024 17:27
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NANNİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- SAIC-GM-Wuling (SGMW) 2024 yılının ilk altı ayında 243.000 adet yeni enerjili araç satarak güçlü bir performans sergiledi.

SAIC Motor, General Motors ve Liuzhou Wuling Motors'un ortak girişimi olan şirket, Ocak-Haziran arasında yeni enerjili araç satışlarının, toplam otomobil satışlarının yüzde 37,6'sını oluşturduğunu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,5 oranında artış gösterdiğini açıkladı.

Şirket bu yılın ilk altı ayında ihracatta da güçlü bir performans sergileyerek yurtdışı satışlarını yıllık yüzde 16 artışla 107.126 adet/sete yükseltti.

Ortak girişimin en büyük ihracat pazarı olan Endonezya'da, şirketin üç elektrikli araç modeli, yeni enerjili araç pazarının yüzde 60'ından fazlasına hakim durumda.

SAIC-GM-Wuling ortak girişiminin merkezi, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou kentinde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel SAIC-GM-Wuling, 2024 yılının ilk altı ayında 243.000 adet yeni enerjili araç sattı - Son Dakika

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