Saimbeyli'de Heyelan Şehitlerine Anma

06.04.2026 14:42
4 öğretmen, Saimbeyli'deki anma programında dualarla anıldı. Heyelanda hayatlarını kaybettiler.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2023 yılında heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde yaşamını yitiren 4 öğretmen için görev yaptıkları okulda anma programı düzenlendi.

Saimbeyli Kaymakamlığınca Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen programa Kaymakam Emre Aydın, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda katılımcılar, hayatını kaybeden öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'u dualarla andı.

Feke ilçesi yolunda 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Saimbeyli, Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

