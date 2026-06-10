Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilkokul öğrencileri için şenlik organize edildi.
Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla Aksaağaç İlkokulu'nda şenlik yapıldı.
Şenlikteki etkinliklere katılan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.
Program sonunda okula kazandırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Saimbeyli'de Öğrenciler İçin Şenlik - Son Dakika
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