Saimbeyli Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak tiyatro gösterisi düzenledi.
Öğrenciler, Belediye Konferans Salonu'nda, Kukuli Müzikali'ni izledi.
Etkinliğe katılan öğrencilere patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, bundan sonra da etkinliklerinin süreceğini belirterek, öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Saimbeyli'de Öğrencilere Tiyatro Hediyesi - Son Dakika
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