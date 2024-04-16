Saint Levant, Coachella'da Filistinlilere adanmış bir performans sergiledi - Son Dakika
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Saint Levant, Coachella'da Filistinlilere adanmış bir performans sergiledi

Kudüs doğumlu rap müzisyeni Saint Levant, Los Angeles'ta gerçekleşen Coachella müzik festivalinde sahne performansını Gazze'deki Filistinlilere adadı. Konserde Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çeken sanatçı, Filistin'in direnişini ve yeniden ayağa kalkacağını vurguladı. Konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Filistin bayraklarıyla desteklenen bir kalabalık tarafından karşılandı.

16.04.2024 13:19
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Kudüs doğumlu rap müzisyeni Saint Levant, Los Angeles'ta gerçekleşen ve dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında yer alan Coachella'daki sahne performansını Gazze'deki Filistinlilere adadı.

Konserdeki konuşmasında çocukluğunun Gazze'de geçtiğini dile getiren sanatçı, "Umarım hepiniz son altı aydır Gazze halkının acımasız bir soykırıma uğradığının farkındasınızdır. Filistin halkı son 75 yıldır acımasız bir işgale maruz kalıyor. Burada sahnede sadece ben değil, tüm Arap dünyası var." dedi.

Ünlü rap müzisyeni, Filistin halkının yeniden ayağa kalkacağına işaret ederek, "Biz Filistinliler yalnızca direnişi biliriz. Geri döneceğiz ve yurdumuzu yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanatçının konserdeki konuşması, internette ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda kişinin paylaştığı videoda Levant'un konuşmasının ardından Filistin bayraklarının sallandığı ve kalabalığın "özgür Filistin" sloganları attığı görüldü.

Sanatçı festivalde "Deira", "Mistakes", "By the Sea" ve "Nails" adlı şarkılarına yer verdi.

Kudüs'te doğan ve çocukluk yıllarını bir süre Gazze'de geçiren 23 yaşındaki sanatçı, 2007'de ailesiyle Ürdün'ün başkenti Amman'a taşınmak zorunda kaldı.

İlk müzik çalışması "1001 Nights"ı 2021'de yayınlayan Levant, ilk albümü "From Gaza, with Love"u geçen sene piyasaya sürdü.

Kaynak: AA

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