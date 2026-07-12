Şair Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şair Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şair Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı
12.07.2026 18:08
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79 yaşında vefat eden şair Ahmet Telli, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden şair ve yazar Ahmet Telli'nin cenazesi toprağa verildi.

Telli için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Telli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı.

Telli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şair Ahmet Telli

Çankırı'da 1946'da doğan şair ve yazar Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı.

1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan, toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şair Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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