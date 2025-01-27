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Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle, usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın anısına, bu yıl 71. kez düzenlenen "Sait Faik Hikaye Armağanı" başvuruları başladı.

Darüşşafaka Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikaye kitabından 15 nüshayı, 28 Şubat'a kadar Darüşşafaka Cemiyetine elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

Yarışmaya katılacak hikaye kitaplarının 2024 yılında yayımlanmış olması, herhangi bir ödül almamış olması ve yazarın daha önce armağanı kazanmamış olması gerekiyor.

Ön jüri ve jürinin değerlendirme süreçlerinden geçecek başvuruların kazananı, bu yıl mayıs ayında açıklanacak.

Bu yıl ayrıca Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına "Doğan Hızlan Özel Ödülü" de verilecek. Kısa listeye kalan yazarlardan birine takdim edilecek bu özel ödül, armağanın nihai sonucu ile birlikte duyurulacak.

Ön jüride Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz'ın yer aldığı yarışmanın jürisinde ise Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, yazar Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali bulunuyor.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Pınar Kür, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan, Melisa Kesmez, Şermin Yaşar ve Ayşegül Devecioğlu'nun arasında olduğu yazarların kazandığı ödül, geçen yıl "Hay" kitabıyla Barlas Özarıkça'ya layık görülmüştü.

Yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955 yılında hayata geçirilen "Sait Faik Hikaye Armağanı", Makbule Hanım'ın 1964 yılındaki vefatının ardından Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor.

Ödül, Makbule Abasıyanık'ın vasiyeti doğrultusunda her yıl, o yıl içinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek yazara takdim ediliyor.???????