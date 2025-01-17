Saitbey Sitesi Davasında Tutuklu Müteahhit Hasan Çam: "Beni Suçlayanlar Allah\'tan Korksun, Bu Dünyanın Ahireti de Var"

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 45 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nin altıncı duruşmasında tutuklu müteahhit Hasan Çam, "Beni suçlayanlar Allah'tan korksun, bu dünyanın ahireti de var" dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 45 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız, şantiye şefi Halil İbrahim Us, şantiye şefi Murat Kaş hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5 ay'a kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuklu sanık Hasan Çam, tutuksuz sanıklar, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu müteahhit: 24 aydır cezaevinde yatıyorum, ev hapsi istiyorum

Tutuklu sanık müteahhit Hasan Çam, "Ben ilkokul mezunuyum. Beni suçlayanlar Allah'tan korksun, bu dünyanın ahireti de var. 'Hasan Çam inşaata müdahale etti diyorlar.' Allah korkunuz yok mu" diye konuştu. Cezaevi koşullarının zor olduğunu öne sürerek askerlik anılarını anlatan Çam, "Kilometrelerce sırtımda şehit taşıdım" dedi. Çam, basının ve ailelerin kendisine saldırdığını ileri sürerek, "17 milyonluk borcum, 80 milyon oldu. Sürekli haciz geliyor. 24 aydır cezaevinde yatıyorum. Ev hapsi istiyorum" şeklinde konuştu.

Diğer sanıklarda önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundu. Müşteki ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.