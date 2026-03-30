Şaka ile Başlayan Olayda Ciddi Yaralanma

30.03.2026 15:31
13 yaşındaki Hasan Berat, arkadaşının attığı taşla başından yaralandı, arkadaşına 7 yıl hapis isteniyor.

KONYA'da 8'inci sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı'nı (13), attığı taşla başından yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan okul arkadaşı T.F. (13), hakkında açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada T.F., karşılıklı olarak şakalaştıklarını, Hasan Berat'ın kendisine taş attığını, bunun üzerine kendisinin de şaka amaçlı taş fırlattığını söyledi.

Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Hasan Berat Güldağı, 8 Aralık 2025'te okul takımının antrenmanına gitti. Antrenman çıkışı Güldağı ile okul ve takım arkadaşı T.F. yolda yürürken şakalaşmaya başladı. T.F. iddiaya göre bir süre sonra, Hasan Berat Güldağı'nın önce ayağına, sonra da başına taş attı. Başından yaralanan Güldağı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kırılan kafatası titanyum parçaları ile tedavi edilen Hasan Berat Güldağı, taburcu edildi. Olayın ardından tutuklandıktan 6 gün sonra tahliye olan T.F. sanal medya hesabından 'baba tahliye' yazılı paylaşım yaptı. Tepki gören paylaşımının ardından soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşılması ve suç vasfının değişmesi üzerine yeniden gözaltına alınan T.F., 20 Aralık'ta bir kez daha tutuklandı.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle T.F. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırladı. Yaşının küçük olması nedeniyle T.F. hakkında 5 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.T.F.'nin yargılanmasına bugün başlandı. T.F. mahkemedeki savunmasında Hasan Berat'ın da kendisine taş attığını, karşılıklı olarak şakalaştıklarını, bunun üzerine kendisinin de şaka amaçlı taş fırlattığını söyledi. Mahkeme heyeti, T.F.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'OĞLUMUN FUTBOL HAYATI BİTTİ'

Mahkeme sonrası basın açıklaması yapan Hasan Berat Güldağı'ın babası Taha Yasin Güldağı, "Tahliye olacak diye korkmuştuk; ama tahliye olmadı. Karşı taraf alay eder gibi savunma yaptı. Olayın basit yaralama olduğunu savundular. Basit yaralama olan çocuğun kafasında titanyum plaka ve 60'ya yakın vida olur mu? Beyninde çökme olmuş. Epilepsi teşhisi konuldu ve krizler geçiriyor. Oğlumun futbol hayatı bitti. Okula 2'nci dönem başlayabildi. Bu sene LGS sınavı var ve orada da ne yapacak bilemiyoruz" dedi.Güldağı ailesinin avukatı Kübra Daş ise "Hasan Berat'a epilepsi teşhisi konuldu ve ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalacak. Bunun basit bir yaralama olmadığı zaten ortada" diye konuştu.

Kaynak: DHA

