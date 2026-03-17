Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi\'nde Ziyarete Açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.
Doğanlar Mahallesi Camisi'nde teravih namazı öncesinde Kadir Gecesi kapsamında mevlit programı düzenlendi.
Programın ardından kılınan teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu.
Doğanlar Mahallesi Muhtarı Sinan Erbay, yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in Pazaryeri'nde 106 yıldır vatandaşların ziyaretine sunulduğunu söyledi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?