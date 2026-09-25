Sakarya Adapazarı'nda 2,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya Adapazarı'nda 2,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Sakarya Adapazarı'nda polis ve savcı taklidiyle 2,5 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı; tutuklanan şüphelinin Balıkesir'de 3 milyon liralık dolandırıcılığın faili olduğu tespit edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerce gerçekleştirilen yaklaşık 2,5 milyon liralık nitelikli dolandırıcılığa yönelik çalışma yürüttü.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcılık suçunu İstanbul'dan gelen şüpheliler Ş.F.Y. (19) ve T.D. (33) olduğunu belirledi.

Zanlılar, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.F.Y. tutuklandı, T.D. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli Ş.F.Y'nin aynı yöntemle Balıkesir'de 3 milyon liralık dolandırıcılık olayının da faili olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Adapazarı'nda 2,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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