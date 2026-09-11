Sakarya Adapazarı'nda 20 yaşındaki genç kıza çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya Adapazarı'nda 20 yaşındaki genç kıza çarpan sürücü tutuklandı

Sakarya Adapazarı\'nda 20 yaşındaki genç kıza çarpan sürücü tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobiliyle çarptığı 20 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. 8 Eylül'de Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından 2 gün hastanede yaşam mücadelesi veren genç kız, dün Akyazı'da toprağa verildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobiliyle çarptığı 20 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Orhangazi Caddesi'nde 8 Eylül'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Begüm Fil'e (20) 07 CTK 50 plakalı otomobiliyle çarparak genç kızın ölümüne neden olan sürücü N.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kazanın ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Begüm Fil'in cenazesi, dün Akyazı Süleymanpaşa Cami'sinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Adapazarı'nda 20 yaşındaki genç kıza çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Adapazarı'nda 20 yaşındaki genç kıza çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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